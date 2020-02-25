Появились новые детали допинг-скандала вокруг британского спорта

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара принимал запрещенные вещества

Новые детали допинг-скандала вокруг звезды мирового спорта, британского легкоатлета Мо Фары распространил телеканал BBC.

Журналистам стало известно, что четырёхкратный олимпийский чемпион принимал L-карнитин. Четыре инъекции он получил прямо перед Лондонским марафоном 2014 года. Спортсмен отрицал факт употребления препарата, но позже заявил, что просто забыл об инъекциях. Его тренер - Альберто Салазар - уже дисквалифицирован, передает "ТВ Центр".

При этом антидопинговое агентство Великобритании отказывается предоставить WADA пробы атлета. Это уже не первый инцидент, когда применение запрещённых веществ западными спортсменами не получает серьёзной реакции от всемирного антидопингового агентства. Что еще раз подтверждает использование двойных стандартов на фоне постоянных нападок на российских атлетов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"