Путин: экономика России переживет турбулентность и окрепнет

Как использовать нынешнюю ситуацию для укрепления российской экономики?

Ситуация на российском валютном рынке стабилизировалась, рубль после падения во вторник вырос в цене вслед за нефтяными котировками. Период турбулентности на мировых энергетических, а затем и финансовых рынках Россия пройдёт спокойно. Владимир Путин заявил об этом на встрече с руководителями ведущих российских инвестиционных компаний и фондов.

Эту встречу планировали еще до того, как мировые рынки залихорадило. Но в новых условиях тема инвестиций в российскую экономику, пожалуй, еще более актуальна. Владимир Путин подчеркивает: нужно сделать все, чтобы россияне не почувствовали на себе влияние финансовых волнений. Которые, к слову, не столько проблема для России, сколько возможность для развития, передает "ТВ Центр".

"Все вы наверняка видите, как реагирует на это Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости. Уверен: Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Более того, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе", - отметил Путин.

Важный инструмент здесь как раз инвестиции. И чтобы они работали на полную мощь, нужно создавать условия, при которых бы сокращался кадровый отток из России за рубеж. При этом необходимо активнее перенимать заграничный опыт уникальных компаний. На встрече объявляют о запуске программы по инвестированию венчурных фондов. А также о создании фонда размером в 600 миллиардов рублей, которые пойдут на инфраструктурные проекты. Важно, что это деньги преимущественно частных инвесторов. Впрочем, основной упор все-таки следует делать на новые технологии, подчеркивает Путин.

"Вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы, и это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы создать для вас соответствующие условия, создать условия для вашей работы, гарантировать эти вложения – капиталовложения, инвестиции, – обеспечить их безопасность", - указал Путин.

Ресурсы для этого есть. Даже в такое непростое время. В Министерстве финансов подчеркивают: Россия к обвалу цен на нефть оказалась готова гораздо лучше, чем многие другие страны. Есть запас прочности.

"Мы в полном объёме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать, снижать те бюджетные корректировки, которые приняты. Мы в полном объёме выполним, те задачи, которые поставлены президентом в послании. Без каких либо уточнений наших бюджетных корректировок. Это благодаря той политике, которую наше правительство проводило последние годы. Мы накопили необходимые ресурсы. Мы имеем подушку безопасности", - сказал министр финансов России Антон Силуанов.

Оснований для пессимизма нет, считает Антон Силуанов. Несмотря даже на то, что курс рубля ускорил снижение. И теряет к доллару уже 70 копеек, а к евро более 95. Причина - нефть подешевела почти на 5 процентов. Эксперты, впрочем, успокаивают: это уже не обвал, всего лишь колебания. В среднесрочной перспективе бивалютная корзина едва ли значительно изменится. Потому как и стоимость черного золота не выйдет из диапазона в 30-40 долларов за баррель. Российский министр энергетики Александр Новак при этом подчеркивает: цены на топливо останутся прогнозируемыми. И напоминает: вся эта лихорадка - следствие и экономических потерь от распространения коронавируса, и нечистоплотного поведения саудитов на рынке.

Затеяв ценовую войну, Саудовская Аравия сама же в ней и проигрывает. Потому как не сможет долго ее оплачивать. По прогнозам на 2020 год, нынешняя цена на нефть приведет к дефициту бюджета королевства в 15 процентов. Это большие потери. Показательно, что сокращение своих расходов уже усилили и главные идейные вдохновители происходящего - США. Там производители сланцевой нефти собираются снижать добычу на фоне резкого падения цен и сокращения спроса.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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