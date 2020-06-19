"Пылает крыша": появилось видео пожара в Новосибирске

Здесь находится крупнейший рынок

Крупный пожар в Новосибирске: горит офисно-торговый центр на улице Мичурина. По словам очевидцев, пламя прорывается сквозь крышу, горят два этажа здания. В экстренных службах сообщают, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

"Произошел пожар, по предварительным данным, на площади 200 квадратных метров в Новосибирске на улице Мичурина, дом 12. Пожар происходит на 3 и 4 этажах с переходом на мансарду в офисно-торговом здании", - сообщили в пресс-службе МЧС. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности, передает ТАСС.

Очевидцы рассказывают, что на месте происшествия 11 пожарных машин, неподалеку стоит скорая помощь. Из здания никто не выходил – на момент начала пожара рабочий день уже закончился. Наблюдатели опасаются, как бы огонь не перекинулся на соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

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