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Раскрыты подробности дела Сергея Фургала

09:05
  • четверг
  • 09 июля 2020

В чем его обвиняют?

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации нескольких покушений и убийств. Следственный комитет опубликовал видео совместной операции с ФСБ.
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Главу региона задержали у его дома, когда он собирался ехать на работу. В рамках уголовного дела, по которому он проходит, уже арестованы четверо участников преступной группы. В ближайшее время и самому Сергею Фургалу предъявят обвинение, передает "ТВ Центр".

"По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Эти обстоятельства были установлены в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении преступной   группы, причастной к организации и совершению в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

СК обратится в суд для избрания в отношении губернатора меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается - идет сбор доказательств вины участников организованной группы, также проверяют их причастность к другим особо тяжким преступлениям.

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