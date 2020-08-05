Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение Яны Никифровой

Девочке требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение 14-летней Яны Никифровой из Белорецка. Её историю мы рассказывали накануне. Девочке требуется эндопротез, который стоит более двух миллионов рублей. Сумма для семьи - неподъемная.

За прошедший день удалось собрать более одного миллиона 700 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде. Необходимо ещё 428 тысяч.

Яне поставили страшный диагноз - остеосаркома правого бедра. Девочка перенесла несколько курсов химиотерапии. Теперь ей предстоит сложнейшая операция и протезирование коленного сустава. Причем протез нужен раздвижной, который будет "расти" вместе с ребенком и позволит избежать дальнейшего вмешательства.

Мы продолжаем помогать Яне все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Никифоровой Яны, программа 1037

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"