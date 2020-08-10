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ЕС может ввести новые санкции против Белоруссии

18:01
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Как прошли выборы в стране?

По предварительным данным белорусского Центризбиркома, на воскресных выборах Александр Лукашенко набрал немногим более 80 процентов голосов. У его основного конкурента - Светланы Тихановской - 10 процентов. Выборы прошли при высокой явке, у избирательных участков выстраивались очереди. Лукашенко назвал происходящее праздником. Но такое мнение разделили на все. Вечером на улицах белорусских городов начались протестные митинги, произошли стычки демонстрантов с силовиками.
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Кандидаты в президенты настойчиво призывали людей не выходить на митинги. Но лишь темнеет - и протестующие заполняют центральные улицы белорусских городов. Больше всего людей, конечно, в Минске.

Мирные шествия быстро перерастают в столкновения с милицией, которая с самого начала пытается навести порядок. Протестующие раскачивают автозаки. Забрасывают правоохранителей бутылками и камнями. ОМОН отвечает светошумовыми гранатами, водомётами и резиновыми пулями.

Агрессия - с обеих сторон. Вот митингующие набрасываются на милиционеров. А это уже обратная ситуация. Протестующие требуют от ОМОНа перейти на сторону оппозиции. Но тщетно. С провокаторами милиция расправляется жестко.

Кадры, которые быстро растиражировали в соцсетях. Мужчина висит на зеркале заднего вида милицейского автомобиля, а затем падает на асфальт и его ударяет бампером. СМИ тут же сообщают о погибшем - возможно, имея в виду именно этого человека. Но правоохранители и Минздрав дают опровержение. Распространяют в соцсетях и другие кадры. Человек в камуфляже тащит по земле своего соотечественника в полуобморочном состоянии.

К утру ситуацию с несанкционированными протестами удаётся взять под контроль. В МВД республики заявляют, что пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц. По последним данным, задержаны 3 тысячи человек. Среди них - и журналисты, белорусские и российские. Якобы у них не было аккредитации. В нашем МИД отреагировали: призвали СМИ соблюдать белорусские законы. А в Следственном комитете республики сообщили, что по факту беспорядков возбуждены уголовные дела. С заявлением уже выступил и Александр Лукашенко. Он уверен: протестами управляют из-за рубежа

Пока известны лишь предварительные итоги, но едва ли цифры сильно изменятся. Уверенная победа Александра Лукашенко - более 80 процентов. На втором месте - Светлана Тихановская - чуть более 10. Она уже заявила: итоги выборов не признаёт. И подала жалобу в Центральную избирательную комиссию.

Озвучил ЦИК республики и феноменальные данные по явке. 84 процента. Судя по переполненным урнам и очередям, такой активности в избирательных комиссиях не ждали. Чтобы у всех желающих была возможность отдать свой голос, некоторым участкам пришлось продолжить работу и после восьми вечера. Глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что затянулся и подсчет голосов - но это потому, что комиссию пришлось эвакуировать из Дома правительства из-за беспорядков.

Длинные очереди были и у диппредставительств Белоруссии за рубежом. В Польше, США, в России.

На участках дежурили 50 тысяч национальных и 250 международных наблюдателей. В миссии СНГ уже заявили, что выборы прошли организованно и в соответствии с законодательством, существенных нарушений не зафиксировано.

А вот у премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого - другое мнение. Он - сидя, к слову, в Варшаве - призывает к проведению чрезвычайного саммита Евросоюза. Звучат из Старого Света и предложения ввести новые санкции против режима Лукашенко.

Политологи сходятся во мнении: Александр Лукашенко - опытный политик и точно найдет выход из сложившейся ситуации. Другое дело, что совсем без потерь - политических или экономических -  сделать это будет крайне сложно. В Белоруссии уже начинаются забастовки на предприятиях. Сотрудники  Белорусского металлургического завода отказываются работать в знак протеста.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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