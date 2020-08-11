В центр Минска стянуты усиленные наряды милиции

Начались новые задержания

В Минске правоохранители патрулируют улицы, прилегающие к Дворцу Республики и Дому офицеров. А днём в белорусской столице было заблокировано движение по одной из линий метро. Поезда остановил протестующий, который спустился на рельсы на станции "Купаловская" с антиправительственным плакатом в руках. По всей стране набирает обороты забастовка из-за результатов президентских выборов. Одно за другим работу приостанавливают крупные предприятия.

Стенка на стенку сходятся протестующие и правоохранители. Сообщения о новых столкновениях и задержаниях приходят из разных городов страны. С приходом ночи противостояние ожесточается. Накануне митингующие толпой нападали на автомобили милиции. И как минимум дважды таранили на машинах оцепление.

В ход шли самодельные коктейли Молотова. Ими забрасывали милицию и стреляли в кордоны фейерверками. Один человек из числа митингующих погиб. По данным МВД, он попытался бросить в милиционеров взрывное устройство. Однако оно сдетонировало в руке у демонстранта. Его личность установлена, погибший ранее отбывал срок за убийство.

Среди силовиков пострадал 21 человек. О точном количестве пострадавших среди митингующих не известно. По данным Минздрава, всего госпитализировано более 200 человек. Задержаны с начала протестов уже более пяти тысяч. Для разгона беспорядков силовики активно применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водомёты, дубинки, резиновые пули. И не всегда обоснованно.

Многих журналистов уже отпустили и отправляют в Москву, с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Активно их освобождением занималось наше посольство и МИД.

Днём в белорусских соцсетях приходят сообщения о забастовках на предприятиях. Встречи с начальством требуют рабочие сахарного завода в Брестской области. Оппозиция пытается склонить людей к бессрочной забастовке. Однако многие сообщения о стачках в итоге опровергаются, а руководство предприятий призывает людей сохранять спокойствие.

Похожее по смыслу видеообращение записала Светлана Тихановская, главный оппозиционный кандидат на прошедших белорусских выборах президента: "Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия".

Силы, сделавшие из Тихановской главное лицо протестов, это обращение посчитали неискренним - текст прочитан с листа. Достоверно известно, что Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве. На кадрах, предоставленных Госпогранкомитетом Белоруссии, её машина как раз пересекает границу.

Было опубликовано и ещё одно видео, под названием "Я уехала к детям": "Вы знаете, я думала, что эта кампания меня настолько закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально".

Тихановская дала понять, что сама приняла решение уехать, это подтвердил и министр иностранных дел Литвы. В оппозиционных СМИ произошедшее выставляют как давление со стороны власти. Эту акцию протеста в белорусской подземке устроил житель Минска, на время заблокировав работу ветки метро. В стране уже третьи сутки происходят перебои с интернетом, появились слухи о возможном введении со среды комендантского часа. В пресс-службе белорусского правительства эту информацию не подтверждают.

Пётр Вершинин, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"