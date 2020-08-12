В России пресекли масштабное производство наркотиков для интернет-продажи

В лаборатории трудились иностранцы-невольники

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории в Ивановской области, которая распространяла запрещенные вещества через интернет.

В подпольном цехе трудились насильно удерживаемые граждане иностранных государств, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В случае неповиноения им угрожали расправой.

Производственные мощности нарколаборатории позволяли ежемесячно производить более 200 килограммов синтетических наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники ФСБ изъяли 34,8 килограмма мефедрона, более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров, а также 10 единиц огнестрельного оружия, 1 200 боеприпасов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы.

Участники преступной группировки задержаны и заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство наркотических средств в особо крупном размере". Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Организация преступного сообщества и участие в нем".

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