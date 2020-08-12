"Цепи солидарности": в Белоруссии четвертый день не утихают акции протеста

Как они проходят?

Все четыре соперника Александра Лукашенко на президентских выборах обжаловали итоги голосования в Центризбиркоме. В поддержку им звучат голоса из ЕС. Многие страны уже заявили, что выборы были недемократичными, а аресты лидеров оппозиции незаконными. В Евросоюзе подумывают о введении новых санкций против Минска. А Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты будут и дальше поддерживать белорусские демократические силы. В самой Белоруссии звучат призывы к всеобщей забастовке, в разных городах страны в среду снова проходят протестные акции - пока в мирной форме.

В попытках избежать массовых беспорядков в Минске вечером опять закрыли станции метро в центре города. На улицах много милиции. Но и протестующие все равно начали собираться. Новая тактика - люди выстраиваются в так называемые цепи солидарности. В белорусских городах - единичные потасовки с милицией, но в отличие от предыдущих дней, они не носят массовый характер. В среду организованными колоннами на улицы вышли женщины. Дороги не перекрывали. Шли по тротуарам. Проезжую часть пересекали на зеленый сигнал светофора. Их поддерживали автомобилисты, передает "ТВ Центр".

С подачи авторов телеграмм-каналов, которые ведутся из Польши, в руках протестующих цветы. Видимо за основу взят лозунг "цветы лучше пуль" произнесенный в 1970-ом году во время волнений в Кентском университете в США.

Возле городских изоляторов временного содержания весь день много людей, которые ищут своих родных. Периодически зачитываются фамилии задержанных, находящихся в том или ином ИВС.

В Белоруссии вновь работает мобильный интернет. По официальным данным, доступ к нему был ограничен из-за dDos атак. Через сеть граждан призывают начать блокировку автомобильных дорог по всей стране. А коммунальщиков и дорожные службы просят не давать проезда автомобилям правоохранительных органов. Также звучат призывы к работникам предприятий начать всеобщую забастовку. Александр Лукашенко, проводя в среду рабочее совещание, нарисовал типичный портрет современного протестующего и дал четкие указания, что делать.

"Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы - значит гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу", - сказал Лукашенко.

А парламенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии требуют от Лукашенко немедленно прекратить применение силы в отношении протестующих, а от своих коллег по Евросоюзу - ввести против Минска адресные санкции. Эту тему обсудят в пятницу министры иностранных дел ЕС. Более того, из Прибалтики звучат призывы провести новые президентские выборы. И даже предложен путь, следуя которому можно решить белорусский кризис.

"Во-первых, белорусские правоохранительные органы прекращают применение насилия в отношении своих граждан. Во-вторых, белорусское правительство освобождает тысячи задержанных, всех участников протеста. И третий пункт - Белоруссия возобновляет диалог со своим гражданским обществом. Приемлемым шагом в этом направлении было бы создание национального совета, состоящего из представителей правительства и гражданского общества, и цель которого заключалась бы в поиске решения для выхода из кризиса", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Литвы практически поставил ультиматум: если Минск согласится на эти условия, то прибалтийские страны вместе с Польшей благосклонно готовы стать посредниками в вопросе деэскалации ситуации. И так совпало, что в Чехию сегодня прибыл госсекретарь США Майк Помпео. У него турне по странам центральной и восточной Европы.

"Конечно, существующий режим неприемлем. То, что там происходит на улицах, недопустимо. И теперь вопрос в том, будет ли Евросоюз выступать только с декларациями или предпримет конкретные шаги?" – сказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

И хотя премьер-министр Чехии выступает с резкой критикой белорусских властей, он задает вполне здравые вопросы. Ещё до визита американского госсекретаря чешские политологи выразили мнение, что Европа вряд ли потянет вторую Украину.

Ещё одна страна ЕС – Эстония - попыталась поднять проблему Белоруссии на Совете Безопасности ООН. Хотя там в среду и обсуждали совсем другой вопрос - коронавирус. Официальный Минск мягко просит своих зарубежных партнеров не вмешиваться во внутренние дела страны.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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