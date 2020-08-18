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В Благовещенске после ливня ввели режим ЧС

08:48
  • вторник
  • 18 августа 2020

Сейчас идет ликвидация последствий стихии

Режим ЧС введен в Благовещенске после ночного ливня. Уровень выпавших осадков превысил отметку "опасное явление". В городе повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры.

После разгула стихии без электричества остались 55 многоквартирных домов, пишет eg.ru. Затоплены социальные объекты. В одном из детских садов во вторник утром не принимали детей. Асташинские озера, которые находятся в городской черте, вышли из берегов, поднялся уровень и реки Бурхановка.

Сейчас идет ликвидация последствий непогоды. В первую очередь коммунальные службы откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах. Это второй режим ЧС в Благовещенске за лето. В начале июня в городе прошел ливень, который синоптики назвали "тропический". Тогда выпала почти месячная норма осадков и был поставлен рекорд дня за всю историю метеонаблюдений.

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