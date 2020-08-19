Четвероногие первопроходцы: легендарному полету Белки и Стрелки - 60 лет

Эти собаки по-прежнему любимы во всем мире

Ровно 60 лет назад завершился исторический эксперимент: собаки Белка и Стрелка совершили полёт в космос и благополучно вернулись на Землю, сразу став мировыми знаменитостями

Этот ковчег с Белкой и Стрелкой поднялся в космос и пролетел 700 тысяч километров. Сейчас он и его обитатели - главные экспонаты Музея космонавтики, передает "ТВ Центр".

Александр Лавейкин – человек мужественный, но, как и все космонавты, к четвероногим первопроходцам относится с нежностью. Именно они своими лапами проложили человечеству путь к звёздам. Для отряда космособак отбирали дворняг из московских подворотен. Но не всех подряд.

"Брали собачек определенного размера, определенного цвета - они должны были быть светлыми. С тем, чтобы на тех телекамерах, которые были не совсем совершенные в 60-х годах, легче было различить хотя бы контур. Кроме всего прочего, они все должны были быть самочками. Потому что для самочек легче всего делать ассенизационное устройство", - рассказал герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Александр Лавейкин.

Псу в столь компактных кабине и скафандре заднюю лапу не поднять - он тут же стал бы нервничать. А в космосе лишний стресс ни к чему. Позади были годы сложнейшей работы – полёт с живым существом на борту под руководством Королёва начали готовить еще в конце 40-ых. Созданный конструкторами аппарат мог поддерживать систему кислородного питания, вентиляции, терморегулирования в течение нескольких дней.

Эта звёздная пара во что бы то ни стало должна была вернуться на Землю – в отличие от Лайки, улетевшей в 57-м в один конец.

"И нужно было приучить их, чтобы носить, не срывать датчики. Потому что обезьяны - они срывали у американцев датчики, нервные такие!" – говорит главный научный сотрудник НИИЦ авиационно-космической медицины и военной эргономики Михаил Хоменко.

Американцы действительно сделали ставку на обезьян. Мол, они ближе всего к людям по интеллекту. Но камерунский шимпанзе Хэм намучился и на земле, и в космосе. Из-за сбоя в системе его постоянно било током, при посадке с капсулы сорвался термозащитный экран. "Шемпанавт" приземлился в январе 61-го - чуть живой.

Французы в гонку зоополётов вступили с кошачьим отрядом. Но разрекламированный кот Феликс сбежал за несколько дней до старта. Пришлось отправлять дублёршу – бродячую парижскую кошку Фелиситу. После её полёта в 63-м французы свернули свою программу. А в СССР в это время радовались уже за первую женщину в космосе – Валентину Терешкову. И за Стрелку, которая принесла шесть пушистых космо-щенков.

Белка и Стрелка по-прежнему любимы во всём мире. В одной из многочисленных экранизаций они встречаются на Луне и со своими детьми, и с американским космо-шимпанзе. И хоть собаки уже внесли свой неоценимый вклад в освоение космоса, на этом их история вряд ли закончится.

"Еще впереди Марс", - говорит Михаил Хоменко.

Так что стоит повнимательнее приглядеться к смышлёным московским дворнягам. Возможно, они сами давно ждут очередной набор. К звёздам.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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