В России направят около 3 млрд рублей на переобучение безработных

Речь идет о гражданах, которые потеряли работу из-за коронавируса

Правительство направит около трёх миллиардов рублей на организацию переобучения людей, которые лишились работы в период пандемии. Об этом в среду заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает "ТВ Центр".

Соответствующее поручение уже подписано. Планируется, что более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию. Речь зашла и об итогах поездки премьера на Дальний Восток. Глава правительства посетил 4 региона и в каждом из них обсудил проблемы с местными жителями. Так, средства будут выделены Амурской области - на ремонт хирургического корпуса больницы. А на Камчатке затронули другой важный вопрос - о переселении людей из аварийного жилья.

"Нужно сделать всё возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях. С прошлого года уже расселено свыше 1 млн 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшили более 85 тысяч человек. Темпы хорошие, 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей. Вместе с тем, президент поставил задачу ускорить такую работу и обеспечить опережающее достижение запланированных целей по расселению аварийных многоквартирных домов", - заявил Мишустин.

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