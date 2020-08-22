Как сирийский хирург стал народным героем

Он провёл тысячи операций

В сирийской провинции Хасеке хирург Масуд Шахнус за годы войны провёл около двух тысяч операций. Врач оказывал помощь гражданскому населению и солдатам правительственных войск. Сейчас к нему выстраиваются очереди из пациентов.

Доктор учился в Витебском мединституте, который закончил в 2005 году и вернулся домой, в Сирию, в родной город Камышлы, где начал работать хирургом. Сначала в разных больницах, потом открыл свою клинику. Она частная, но помощь оказывают всем нуждающимся в независимости от достатка.

На счету доктора Масуда - сотни спасенных жизней простых жителей города и раненых сирийских солдат. Для кого-то он уже стал больше чем просто врач, сообщает "ТВ Центр".

У Масуда была возможность уехать из Камышлы во время войны, но позволить себе это он не смог. Прежде всего в память об отце, которого не стало несколько лет назад, и который дал путёвку в жизнь четверым сыновьям - все стали врачами, и все давали клятву Гиппократа на русском языке.

Эта история - не исключение. Похожих судеб по всей Сирии множество. Те, кто когда-то учился в Советском Союзе по разным специальностям, теперь с особенной теплотой вспоминают страну, которая дала им путёвку в жизнь. А еще, благодарят Россию за то, что помогает их родине сегодня.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"