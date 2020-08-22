Россияне с размахом отмечают День флага

Мероприятия проходят по всей стране

Россия отмечает День флага - государственный праздник в честь главного символа страны. Сегодня триколор развевается в самых красивых уголках нашей родины - у подножия Эльбруса, в Карелии, Крыму и на Дальнем востоке. В Москве 250 добровольцев, курсантов военных училищ развернули на Поклонной горе огромное бело-сине-красное полотнище.

Мероприятия проходят с учётом пандемической ситуации. Массовых акций в Москве не запланировано. Беречь здоровье граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции - в приоритете. Мероприятий, которые проходят в городе, немало, но все они носят локальный характер.

В разных частях города, в парках культуры и отдыха раздают трёхцветные ленты. Истории российского флага уже более 300 лет. Создателем триколора считается царь Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда поднимать только бело-сине-красные полотнища. Официально же утвердил флаг император Николай II. Как много веков назад, так и сейчас, уважение к флагу означает уважение к истории и культуры страны, сообщает "ТВ Центр".

Российский триколор не имеет официальной трактовки цветов. Однако есть несколько вольных версий. По одной из них, белый цвет символизирует мир, чистоту и совершенство. Синий – знак верности, постоянства и веры. Красный – энергия и сила.

Ежегодно в знак уважения к официальному символу государства у музея Победы на Поклонной горе разворачивают триколор площадью тысячу квадратных метров. Все желающие могут стать свидетелями действа онлайн. Прямая трансляция создаёт эффект присутствия.

Совместить праздник с важной акцией по сдаче крови решили байкеры. Добровольцы съехались к мобильным пунктам переливания на Воробьёвых горах. Идею поддержали коллеги из Севастополя и Ялты. В этом черноморском городе также развернули 20-тиметровый триколор. Российский флаг развевался на фоне Крымского моста и у подножья Эльбруса. Над пропастью Сулакского каньона в Дагестане. В карельских Кижах и у знаменитых Красноярских столбов.

Десятки мероприятий проходят по всей стране. В Северной столице на Сенатской площади ко Дню Государственного флага приурочили молодёжную акцию "Вперёд, Россия". Всевозможные активности, мастер-классы пройдут до вечера.

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