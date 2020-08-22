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Россияне с размахом отмечают День флага

14:36
  • суббота
  • 22 августа 2020

Мероприятия проходят по всей стране

Россия отмечает День флага - государственный праздник в честь главного символа страны. Сегодня триколор развевается в самых красивых уголках нашей родины - у подножия Эльбруса, в Карелии, Крыму и на Дальнем востоке.  В Москве 250 добровольцев, курсантов военных училищ развернули на Поклонной горе огромное бело-сине-красное полотнище.
Россия отмечает День государственного флага

Мероприятия проходят с учётом пандемической ситуации. Массовых акций в Москве не запланировано. Беречь здоровье граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции - в приоритете. Мероприятий, которые проходят в городе, немало, но все они носят локальный характер.

В разных частях города, в парках культуры и отдыха раздают трёхцветные ленты. Истории российского флага уже более 300 лет. Создателем триколора считается царь Петр I, который в 1705 году выпустил указ, обязавший все торговые суда поднимать только бело-сине-красные полотнища. Официально же утвердил флаг император Николай II. Как много веков назад, так и сейчас,  уважение к флагу означает уважение к истории и культуры страны, сообщает "ТВ Центр". 

Российский триколор не имеет официальной трактовки цветов. Однако есть несколько вольных версий. По одной из них, белый цвет символизирует мир, чистоту и совершенство. Синий – знак верности, постоянства и веры. Красный – энергия и сила.

Ежегодно в знак уважения к официальному символу государства у музея Победы на Поклонной горе разворачивают триколор площадью тысячу квадратных метров. Все желающие могут стать свидетелями действа онлайн. Прямая трансляция создаёт эффект присутствия.

Совместить праздник с важной акцией по сдаче крови решили байкеры. Добровольцы съехались к мобильным пунктам переливания на Воробьёвых горах. Идею поддержали коллеги из Севастополя и Ялты. В этом черноморском городе также развернули 20-тиметровый триколор. Российский флаг развевался на фоне Крымского моста и у подножья Эльбруса. Над пропастью Сулакского каньона в Дагестане. В карельских Кижах и у знаменитых Красноярских столбов.

Десятки мероприятий проходят по всей стране. В Северной столице на Сенатской площади ко Дню Государственного флага приурочили молодёжную акцию "Вперёд, Россия". Всевозможные активности, мастер-классы пройдут до вечера. 

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Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
День флага России
День флага России
День флага России
День флага России
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