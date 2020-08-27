Путин заявил о внешнем вмешательстве в дела Белоруссии

Президент считает, что события в соседней стране – результат внешнего воздействия

Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что на политическую ситуацию в Белоруссии хотят оказывать влияние внешние силы ради достижения определенных политических целей. Об этом глава государства заявил в интервью Сергею Брилеву.

"Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то процессов, как думают эти люди, их политическим интересам", - обозначил свою точку зрения Путин.

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