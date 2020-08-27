Путин ответил на критику российской вакцины от COVID-19

Президент поделился своим мнением о препарате

Президент России Владимир Путин в ходе интервью с Сергеем Брилевым рассказал о российской вакцине от коронавируса COVID-19.

"Мы сделали все необходимое, чтобы провести регистрацию", - сказал российский лидер.

Глава государства заявил, что отечественный препарат прошел все необходимые испытания, чтобы быть зарегистрированным согласно требованиям российского законодательства, которое полностью соответствует международным практикам.

Президент отметил, что специалисты продолжат наблюдать за действием вакцины в ходе массовой вакцинации населения страны. Путин подчеркнул, что препарат позволяет выработать устойчивый иммунитет к вирусу и антитела, при этом абсолютно безвреден.

Глава государства рассказал и о своей дочери, которая в числе первых опробовала на себе вакцину от COVID-19 в качестве добровольца. "Она взрослый человек. Она просто сказала, что приняла такое решение. Ей для нормальной работы нужно чувствовать себя защищенной", - сказал Путин.

Он добавил, что к сентябрю в России появится второй препарат от коронавируса, над которым работают в НИИ "Вектор" в Новосибирске. "Я думаю, что препараты будут конкурировать. Потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу", - сказал президент.

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