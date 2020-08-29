Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент раскритиковал всех

В США 50 тысяч человек приняли участие в так называемом "Марше на Вашингтон". Противники Дональда Трампа съехались в столицу высказать все свои претензии к действующей власти: от проблем в экономике до гибели Джорджа Флойда. Сам президент выступал в это время перед избирателями в Нью-Гэмпшире. Протестующих назвал головорезами, своего противника Джо Байдена глупым, а Демократическую партию обвинил в том, что США вынуждены закупать нефть в России.

Без промедления и не особо стесняясь в выражениях. Так Дональд Трамп отреагировал на 50-тысячный протестный марш в Вашингтоне. Приземлившись в штате Нью-Гемпшир он выступил перед сторонниками прямо возле борта №1.

"Сегодняшняя Демократическая партия полна ненависти. Просто посмотрите, как сторонники Джо Байдена на улицах кричат, орут на прохожих. Они делают это с маниакальной злобой. Вы же видите: это безумие. То, что вчера вечером мы видели в Вашингтоне, – это позор. Позор, что эти люди представляют Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп.

На демонстрацию "Уберите свои колени с наших шей" против полицейского насилия в столицу США приехали активисты из многих американских городов. Речи у импровизированной трибуны - мемориала президенту страны Аврааму Линкольну тянулись бесконечной вереницей. Выступил и сын Мартина Лютера Кинга, ровно 57 лет назад его отец провел марш на Вашингтон. И брат погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Ну а организатором выступил темнокожий проповедник Эл Шарптон.

"Пришло время поговорить с Америкой. Нам нужно поговорить о вашем расизме, о вашем фанатизме, о вашей ненависти. О том, как ты поставишь свое колено нам на шею, пока мы оплакиваем жизни. Нам нужен новый разговор", - призвал он.

За душеспасительной проповедью сложно скрыть, например, тот факт, что самого Шарптона не раз уличали в нетерпимости к евреям, азиатам и белым в целом. Да и спусковым крючком движения Black lives matter стала гибель Джорджа Флойда при неоднозначных обстоятельствах. Так по версии канала Fox News, в момент задержания мужчина был при смерти из-за передозировки наркотиков. Патологоанатом подготовил заключение ещё 1 июня, но оно почему-то замалчивалось. Массовая волна беспорядков, прокатившаяся по Соединенным Штатам, впрочем, не должна вводить в заблуждение. На фоне предвыборного турне Дональда Трампа набирает силу движение за закон и порядок в стране.

Полемика в обществе обострилась после погромов в разных городах страны. А также недавнего заявления демократа Джо Байдена о готовности урезать расходы на содержание правоохранительных структур.

Конечно, темой беспорядков в ходе выступления президент США не ограничился. Досталось по традиции и конкуренту Джо Байдену, которого Трамп назвал худшим кандидатом, когда-либо выдвинутым Демократической партией. И губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Тот, по словам Трампа, препятствует прокладке трубопровода и тем самым вынуждает другие штаты покупать энергоносители у России.

Егор Киселёв, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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