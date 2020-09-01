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Собянин поздравил школьников и педагогов с Днем знаний

11:49
  • вторник
  • 01 сентября 2020

Мэр посетил "Школу старшеклассников" в Южном Тушине

Сергей Собянин 1 сентября посетил корпус "Школа старшеклассников" школы №2097 в Южном Тушино. Мэр Москвы поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний.

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"Мы привыкли каждый год приходить в школы, но сегодня это вдвойне такой волнительный праздник, потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов. И к волнению, конечно, примешивается и тревога: как будет организован процесс, какие риски снова будут в школе, потому что, к сожалению, у нас пока еще эпидемия не закончилась", - сказал Собянин.

Тем не менее, отметил мэр, все школы, детсады и вузы приступили к работе. Собянин также пожелал всем здоровья, новых знаний, успехов и доброго настроения.

В этом году в московские детские сады, школы и колледжи пришли почти 1,6 миллиона ребят. Учебный процесс претерпел некоторые изменения из-за пандемии коронавируса. Передвижение учащихся по зданиям будет минимизировано.

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