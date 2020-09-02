Макей: Белоруссия избежала повторения украинского сценария

Страна столкнулась с таким впервые

Россия считает недопустимым навязывание Минску посреднических услуг в решении кризиса против его воли. Об этом говорил Сергей Лавров на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем. ЕС и НАТО сыплют деструктивными заявлениями, нагнетает напряжение и оппозиция, угрожая более активно привлечь Запад. Хотя его вмешательство и так очевидно. Но в Минске к ответным мерам уже готовы.

Официальную позицию Кремля озвучивает министр иностранных дел Сергей Лавров: и страна и народ должны решать свои проблемы самостоятельно. Любое вмешательство извне, тем более такое агрессивное, противоречит всем нормам дипломатии и международной этики.

"Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств, которые открыто оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов. Стране, народу и руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании. И которая оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами в Белоруссии", - заявил Сергей Лавров.

Президентские выборы в соседней республике Россия считает состоявшимися. Об этом, в частности, в своём недавнем интервью чётко сказал Владимир Путин. Президенты двух стран, а также главы правительств находятся в постоянном контакте. Уже 3 сентября в Минске ждут премьера России Михаила Мишустина. В ближайшие пару недель, анонсирует Лавров, в Москве состоится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. У России есть сведения, что дестабилизацией обстановки в Белоруссии руководят организации, в том числе запрещённые на территории России.

"Есть подтверждённые сведения, о том что подобная деятельность ведётся с территории Украины. Там есть и трезубец Степана Бандеры и С14, есть Национальный корпус, есть "Правый сектор" (организации запрещены в России, - прим. редакции). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и в других городах Белоруссии. Финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстраций в белорусской столице", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей согласен: до окончательной стабилизации ситуации ещё далеко. Хотя градус политического противостояния значительно снизился.

"С такой изощрённой рафинированной подготовкой извне на соответствующих протестных акциях мы никогда не сталкивались. Не все проблемы ещё решены, но уже совершенно очевидно, что предотвращена попытка реализации агрессивного сценария цветной революции. Притом осуществляемая по самым современным методикам. Мы смогли не допустить остановки производственных процессов, избежать раскола страны", - заявил Макей.

Активнее всех своё недовольство результатами выборов высказывают Польша и страны Прибалтики, запретившие въезд 30 гражданам Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко. В Минске тоже готовы перейти на язык ультиматумов. В МИД республики подчеркнули: любые попытки других стран диктовать свои условия приведут к эффекту бумеранга - ответные санкции уже готовы.

Александра Сергомасова, Игорь Суздальцев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"