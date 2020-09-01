В белорусской оппозиции наметился раскол

Противники Александра Лукашенко спорят о проведении в стране конституционной реформы

Гражданской войны в Белоруссии не будет. Об этом заявил Александр Лукашенко в беседе с журналистами в городе Барановичи. Лидеры оппозиции, тем временем, призывают к бойкоту на предприятиях и просят страны Запада оказать давление на Минск. Три прибалтийские республики уже отказались закупать у Белоруссии электроэнергию. Видимо, рассчитывая, что это как-то поможет оппозиции.

Первое сентября - долгожданный праздник на всем постсоветском пространстве. Однако белорусская оппозиция еще накануне призывала саботировать этот светлый день. А детей и вовсе переводить в частные школы, а то и на домашнее обучение. Но большинство населения все же решило, что учебные классы - не место для политических баталий, и родители с детьми отправились на торжественные линейки.

Для белорусских учителей этот день тоже стал особенным. Праздник изрядно подпортила оппозиция. Бюджетники, остающиеся на своих рабочих местах, у митингующих - в опале. Вплоть до того, что Александр Лукашенко призывал министра образования защитить педагогов от поступающих им угроз.

"Образование и политика должны быть по разные стороны. Задача учителей, даже тех, кто сегодня попал вот в такую карусель событий, продолжать учить. Будет тяжело, будет сложно в первое время, но всё равно свою миссию учительскую, я думаю, настоящие учителя должны выполнить", - заявила директор средней школы № 133 в Минске Оксана Казакевич.

Александр Лукашенко уверен: до гражданской войны в стране не дойдет, а в торговой, которую сейчас против его государства пытаются развязать страны Балтии, он знает, как не проиграть. Эстония, Латвия и Литва согласовали отказ от закупки электричества у Минска после запуска Белорусской атомной электростанции. Якобы импорт электроэнергии - это поддержка режима Лукашенко. В ответ президент Белоруссии грозится закрыть границы под Брестом и Гродно, заблокировав таким образом торговые пути на восток. При этом он пояснил, что более солидные страны Запада с Минском открыто не ссорятся.

"Более матерые страны понимают, что с Белоруссией не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно — и немецкие грузы не смогут так легко попасть на восток. Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора", - заявил Лукашенко.

Президент выразил надежду, что Минск сможет договориться с Москвой о переориентации своего грузопотока из прибалтийских портов. Мол, может, и не так выгодно по тарифам, зато надежное и стабильное сотрудничество с братским народом. И сегодня президент Белоруссии это подчеркнул: не с партнерами, а с братьями.

"Вы старшие братья! Я же никогда, где-то в шутку, где-то так, но я никогда этого не отрицал. Ну, хорошо, старший брат, что тут плохого в этом! Да никогда я не отворачивался от России. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе, и, тем более, Америке", - сказал президент Белоруссии.

Российскую карту, довольно поздно осознав, что добрососедские отношения востребованы самим белорусским народом, начала разыгрывать и белорусская оппозиция. Мол, и совместные договоры разрывать не будем, и сотрудничество продолжим. Только непонятно, кто и от чьего лица собирается вести переговоры с Москвой. Так называемый координационный совет рекламирует создание новой политической партии, получившей название "Вместе'" и делает от ее имени заявления. И тут же подчеркивает - но мы-то остаемся в прежнем формате - общественной площадки. Светлана Тихановская решила, что ее статус позволяет ей одобрять или нет создание новых партий. Эту одобрила, но при этом посчитала нужным указать на то, что готовность одного из создателей новой партии обсуждать анонсированную администрацией президента конституционную реформу - это подмена политической повестки. Лукашенко должен уйти и точка. Обо всем этом вчерашняя домохозяйка, случайно и ненадолго оказавшаяся кандидатом в президенты Белоруссии, по-прежнему, вещает, находясь в Литве.

"Президент Белоруссии предложил Конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом. Мы хотим, чтобы белорусам была предоставлена возможность самим решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне. Россия видит попытки и ближайших соседей Белоруссии, и стран, находящихся далеко за океаном - США и Канады - навязать свое видение по преодолению ситуации в Белоруссии", – сказал глава МИД России Сергей Лавров.

В российском МИД считают, что никакой необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Белоруссии нет. Москва, в отличие от некоторых других стран, намерена руководствоваться в этом плане международным правом и своими двусторонними договоренностями с Минском.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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