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Эксперт: координация Москвы и Минска во внешней политике усилилась

08:27
  • пятница
  • 04 сентября 2020

Российский премьер накануне провел переговоры с Александром Лукашенко

Кто в Европе мечтает взять под защиту часть регионов Белоруссии. Что подразумевает функция передачи власти, которую присвоил себе координационный совет оппозиции. И насколько выиграют от протестных акций последних недель российско-белорусские отношения. Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час".

На вопросы Алексея Фролова ответил политолог, директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Визит Мишустина – свидетельство укрепления отношений России и Белоруссии. Очевидно, что предстоит сближение и вопросах таможенного, и в вопросах тарифного регулирования. Очевидно, что и во внешней политике координация усилилась", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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