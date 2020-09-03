Мишустин: Россия поддерживает суверенитет Белоруссии

Премьер назвал россиян и белорусов одним народом

Белоруссия – родная страна для России. Дело не только в исторических, языковых, духовных связях – но и в миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси", - подчеркнул Мишустин.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Белорусский лидер также предупредил российского премьера, что Запад готовит "пакости " для России перед сентябрьскими региональными выборами, передает агентство БелТА.

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