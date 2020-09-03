ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин: Россия поддерживает суверенитет Белоруссии

13:40
  • четверг
  • 03 сентября 2020

Премьер назвал россиян и белорусов одним народом

Белоруссия – родная страна для России. Дело не только в исторических, языковых, духовных связях – но и в миллионах граждан, которые фактически являются одним народом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Мишустин отправляется в Минск

"В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси", - подчеркнул Мишустин.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Белорусский лидер также предупредил российского премьера, что Запад готовит "пакости " для России перед сентябрьскими региональными выборами, передает агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.