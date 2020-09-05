Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр отметил, что 2020 год запомнится надолго

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем города. Поздравление мэр столицы разместил на своей странице "ВКонтакте".

"Нашей прекрасной Москве исполнилось 873 года! От души поздравляю вас, дорогие москвичи, с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости и счастья в семье!" - написал Собянин.

В своем блоге он отметил, что 2020 год запомнится надолго. "Но все же не пандемией единой живет в этом году Москва. Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра", - рассказал Собянин.

По его словам, в правительстве Москвы сконцентрировали главные силы на борьбе с пандемией. "Но я твердо знаю, что нельзя полностью останавливать развитие города. Все плохое рано или поздно пройдет. И нужно постараться сделать максимум для того, чтобы нынешний год не был потерян для реализации созидательных планов", - указал мэр.

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