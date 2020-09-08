Собянин прочитал лекцию победителям конкурса "Лидеры России"

Мэр рассказал, как столица справляется с вызовами

Вкладывая в благоустройство 50 миллиардов рублей в год, Москва получает в бюджет в два раза больше, в том числе благодаря увеличению туристов. Об этом 8 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Для победителей конкурса управленцев "Лидеры России-2020" он прочитал лекцию "Город для жизни, город возможностей".

В этой комнате концентрация лидеров на один метр зашкаливает. Все профессионалы своего дела, в зале только победители конкурса. Они доказали, что готовы рисковать и нестандартно мыслить - эти качества и выделяют тех, кто в будущем будет работать на благо развития целой страны. Для таких управленцев грамотный инструктаж, полученный еще и от мэра столицы, кладезь полезной информации. Успех складывается из нескольких составляющих. В качестве примера Собянин привел благоустройство. По обновленным улицам Москвы гулять сейчас стало гораздо приятнее.

"Мы, затратив 50 миллиардов в год, получаем дополнительно только в городской бюджет 100 миллиардов. От роста туристического потока, от того, что люди стали более подвижными. Стали больше гулять, стали больше тратить – больше кафе, ресторанов, больше общения, больше движения. Просто тройным счетом прямая окупаемость. Причем ты потратился один раз, а эта окупаемость каждый год. Это самый выгодный проект из всех, которые мы реализовали в городе и которые реализует бизнес", - заявил Собянин.

Долгосрочной перспективой развития крупного мегаполиса является и улучшение транспортной политики. Город не должен ассоциироваться с пробками. В Москве личный транспорт - давно не единственная возможность комфортного перемещения по городу.

Еще одна стратегия успешного развития городской среды - диалог между городскими властями и жителями, передает "ТВ Центр". Решать свои проблемы, разгуливая по кабинетам чиновников - это прошлый век.

"Вы видите, приходя за услугой, улыбающуюся девушку. Это вершина айсберга. Все остальное вас не интересует, не волнует. Все, что происходит внутри, это наша внутренняя проблема. Но, чтобы создать эту систему, требуется огромная работа. Внутри, если нет информационной системы, не создана логистика правильная, ничего происходить не будет: вам поулыбались, вы ушли, услугу не получили. Конечно, можно убирать вершину айсберга, чтобы вообще нас не видели: сидя дома запросили услугу и получили ее. Собственно, что и происходит. Сегодня по качеству информационных услуг Москва занимает одно из первых мест в мире", - заметил мэр.

Рассказал Собянин и об итогах пандемии. Москва подошла к этому испытанию со всей ответственностью.

"Москва прошла очень серьезный экзамены, сдала их лучше, чем подавляющее число мегаполисов мира. Последнее исследование по экономической системе городов мира во время пандемии: "Москва занимает третье место за Сеулом и Шанхаем". Но надо понимать, что Шанхай вообще не болел. Они просто закрыли страну. Мы не могли закрыть страну. Москва серьезным образом готовилась к этому периоду и прошла через него", - рассказал Собянин.

После лекции прошли традиционные ответы на вопросы. Волнует многое. В частности, что делать, чтобы различные пилотные проекты, созданные для улучшения жизни, не провалились на начальном этапе, а планомерно развивались. Обсудили и инвестиционный потенциал Москвы.

Александра Сергомасова, Иван Колесников, Илья Ушаков, Александр Терентьев. "ТВ Центр".

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