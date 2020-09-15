Уровень воды в Амуре приблизился к опасной отметке

В ряде районов Хабаровского края введен режим ЧС

Уровень воды в реке Амур из-за проливных дождей приблизился к опасной отметке. По прогнозам, в ближайшее время паводковая обстановка ухудшится, передает "ТВ Центр".

Сейчас подтоплены 12 населённых пунктов - в основном, на островных территориях около Хабаровска. В воде 1700 придомовых и земельных участков. В 10 районах края введён режим ЧС.

В соседней Еврейской автономной области, также действует режим чрезвычайной ситуации. Там в селе Ленинское удалось восстановить дамбу. Для её укрепления на помощь спасателям, добровольцам и местным жителям пришли подразделения Восточного военного округа. Они уложили 25 тысяч мешков с песком и укрепили защитное сооружение. На месте работают 700 военных и 24 единицы техники.

Режим ЧС локального характера введён и в Уссурийске. В центре города вышла из берегов река - подтоплены несколько домов и улиц. После двух мощных тайфунов в Приморском крае сохраняется сложная паводковая обстановка.

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