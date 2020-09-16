В сирийской Пальмире возобновили добычу пищевой соли

До войны предприятие снабжало солью всю страну

В сирийской Пальмире соляной завод восстанавливает объёмы производства. До войны предприятие обеспечивало своей продукцией всю страну. После освобождения от боевиков добыча соли стала небезопасной. Город и его окрестности пришлось разминировать. Сейчас на заводе трудятся десятки человек, в том числе бывшие узники лагеря "Рукбан".

Большинство жителей Пальмиры никогда не видели снега. Они благодарят Россию за помощь в освобождении города, знают, что в нашей стране есть регион под названием Сибирь и очень удивляются, что на несколько месяцев в году там все становится белого цвета. В Пальмире главный цвет - желтый, цвет пустыни. А белый встречается только на фабрике по производству соли, которая известна по всей Сирии.

Чистейшую пищевую соль добывают в специальных карьерах и доставляют на пункт фасовки. Несмотря на жару, ежедневно здесь производят около 250 тонн соли, которые доставляют по всей Сирии. День за днем, при температуре 40 градусов и выше, эти люди сортируют и фасуют соль. Рабочий день ограничен: не более пяти часов, иначе не выдержать.

"Несмотря на то, что мы открылись сравнительно недавно, у нас уже большой объем производства соли, которая, кстати, славится на всю Сирию. И мы продолжаем наращивать ее выпуск. Сейчас тут работают около 150 человек. Работа очень тяжелая", - говорит инженер предприятия Абу аль-Салем.

Но несмотря ни на что, ежедневно у ворот стоит очередь из желающих получить работу. Предпочтение отдают жителям Пальмиры и окрестностей. В городе, экономика которого была построена на туризме, теперь это едва ли не единственное действующее производство.

"Когда сюда пришли боевики, производство остановилось. Мы были вынуждены уехать в Хомс. Но как только наступил мир, вернулись и снова начали работать", - заявляет директор предприятия Набир Фарзат.

Здесь много тех, кто, спасаясь от боевиков, оказался в печально известном лагере "Рукбан". Те дни они вспоминают с ужасом и благодарят господа, что смогли вырваться и вернуться домой.

"Я и моя семья около полутора лет провели в лагере "Рукбан". Это было ужасно. После освобождения Пальмиры мы вернулись домой. Теперь я нашел работу на этом предприятии, а мои дети пошли в школу", - говорит житель Пальмиры Мухаммед Абдул Хамид.

Соль сюда поступает с месторождения, которое называют "Колодец". Оно находится примерно в 60 километрах от города. Невероятно, но посреди пустыни с помощью допотопного насоса насыщенную солью воду качают с глубины всего в семь метров, затем выпаривают в земляных резервуарах и фасуют по мешкам.

От добычи соляного раствора до его доставки в магазины проходит всего несколько дней, а задействованы в этом процессе сотни человек. Пакетики с пищевой солью, моющие средства и даже антисептики - все это производится на этой фабрике в Пальмире, которая стала одним из примеров возрождающейся экономики Сирии.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Пальмира, провинция Хомс, Сирия.

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