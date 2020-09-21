В Финляндии паром с россиянами сел на мель

Пассажиров эвакуировали авиацией

Почти 300 человек, в том числе 11 россиян, эвакуировали с парома у берегов Финляндии. Он сел на мель у Аландских островов. В результате ЧП никто не пострадал.

Пассажиров и членов экипажа перевозили на сушу с помощью авиации. Граждане нашей страны размещены в гостинице, передает "ТВ Центр".

Большой паром, принадлежащий финской судоходной компании Viking Line, направлялся из города Турку в Стокгольм. Он построен более тридцати лет назад и может вместить 2,5 тысячи человек. На мель судно садится не в первый раз. Точные причины последнего происшествия не установлены. Специалисты говорят о возможной технической неполадке или человеческом факторе.

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