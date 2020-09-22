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В Подмосковье изъяли контрафакт на 10 миллионов рублей

15:07
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Злоумышленники задержаны

Пять чемоданов с полудрагоценными камнями, 43 свертка со змеиной кожей, различная посуда, бижутерия, табак для кальянов, датчики дыма и многое другое. Это все было похищено с подмосковных складов.

Полицейские раскрыли организованную группу, участники которой подозреваются в присвоении и растрате. Установлено, что еще пять лет назад фирма-подрядчик заключила контракт на услугу по хранению конфискованного имущества. Как оказалось, вещи и товары, которые поступали на склад, сразу вывозили в неизвестном направлении и перепродавали.

Трое злоумышленников задержаны. Сумма похищенного составила почти 10 миллионов рублей, сообщает "ТВ Центр".

"Все изъятые предметы были вывезены на шести большегрузных автомашинах и переданы на ответственное хранение в уполномоченную организацию. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третьему в виде заключения под стражу", - рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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