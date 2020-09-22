Москвичей пригласили разгадать тайны Северного речного вокзала

Сотрудники музея транспорта проведут бесплатные экскурсии

Герой фильмов, хранитель тайн, шедевр сталинской архитектуры - Северный речной вокзал снова стал местом притяжения. После реставрации за две недели его уже посетили почти 90 тысяч москвичей и гостей города. На бесплатных экскурсиях расскажут, почему звезду шпиля называют кремлевской, что скрывает "комната особого назначения" и откуда на речном вокзале появился самолет.

После реставрации Северный речной вокзал снова приглашает в путешествие, в том числе по своей истории. Экскурсии ведут сквозь залы и десятилетия.

"На этой лестнице еще и хулиганили: инженеры-конструкторы, создатели великих автомобилей. Иван Грачев на глазах у удивленного Сталина и Буденного с первых ступеней до последних поднялся на первом внедорожнике "ГАЗ", который он изобрел", - рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Удивительно, но отсюда отправлялись не только водные, но и воздушные суда, передает "ТВ Центр". Есть фотография, где напротив речного вокзала дрейфует самолет-амфибия.

"И стало совершенно очевидно, что Северный речной вокзал - не только порт пяти морей, но и воздушного океана. Потому что Химкинское водохранилище служило взлетной полосой самолетов-амфибий, из которых состояла полярная авиация, а флот полярной авиации парковался напротив центрального входа в Северный речной вокзал на той стороне водохранилища", - добавила Бондаренко.

Отсюда стартовали арктические экспедиции. А один из самолетов-амфибий по пути совершенно случайно попал в кадр фильма "Волга-Волга". Но на этом мистика не заканчивается. Здание вокзала строилось как дворец, в котором, по закону жанра, должны водиться привидения. И здесь есть тайная комната-фантом. Это единственное помещение, о котором не сохранилось никакой информации - ни документов, ни фотографий.

"Мы сейчас находимся в комнате, или зале особого назначения - именно так он обозначен в проектной документации, но многие называют эту комнату кабинетом Сталина, предполагая, что в этом кабинете он был. Исторически мы не нашли этому подтверждения, но предполагаем, что такое могло бы быть", - рассказала директор Музея транспорта Москвы.

Предположительно, здесь был зал для переговоров и приема первых лиц. Музеологи подобрали соответствующую мебель середины прошлого века - и вот, снова мистика: диван и шкаф оказались украшены якорями, будто и вправду их изготовили специально для этого места. Между прочим, на заказ для оформления внутреннего убранства и фасадов вокзала было сделано немало. Например, 24 керамических медальона на колоннах центральных входов создавали на Ломоносовском фарфоровом заводе.

Сюжеты очень узнаваемые: знаковые здания эпохи, поезда и станции московского метро, пароходы. Но лишь одно изображение подписано: "Первый полет над северным полюсом". Дело в том, что художник неверно указал номер того самого самолета и таким образом фактологическую ошибку попытались исправить.

События, лица, мельчайшие детали интерьера, значение живописных панно, сложности реставрации - обо всем этом расскажут сотрудники музея транспорта Москвы. Экскурсии бесплатные. Проходят по субботам, воскресеньям и средам.

Полина Кастрицкая, Андрей Пашутин, Алексей Зотов, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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