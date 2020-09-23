ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Даши Коржовой

У девочки - нейробластома с поражением правой почки

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение восьмилетней Даши Коржовой. Ее историю мы рассказывали накануне. Последние несколько лет девочка отчаянно борется за жизнь. У нее - нейробластома с поражением правой почки.

Даша уже пережила несколько операций и курсов химиотерапии. Болезнь постепенно начала отступать. Но в результате изнурительного лечения иммунитет совершенно ослаб. Чтобы не допустить рецидива, девочке срочно нужна иммунная терапия. Стоимость препарата - почти семь миллионов рублей. Для ее семьи это немыслимая сумма. За прошедший день удалось собрать часть средств. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но ещё требуется больше пяти миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Даше все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарьи Коржовой, программа 1081

Видео: репортаж "ТВ Центра" о Даше Коржовой

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