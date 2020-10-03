Путин: "Россия готова к диалогу с Германией"

Президент поздравил немцев с Днём единства

Германия отмечает национальный праздник - День единства. 30 лет назад ГДР прекратила своё существование и вошла в состав ФРГ. Пала Берлинская стена. Поздравление президенту и федеральному канцлеру направил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

В телеграмме российский лидер назвал объединение двух стран важным событием в европейской истории и подчеркнул, что Россия неизменно готова к диалогу и взаимодействию с немецкими партнерами по актуальным вопросам двусторонней и глобальной повестки.

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