В импортных бытовых приборах обнаружены жучки

Утюги подслушивают своих владельцев

Иногда в самой обычной бытовой технике обнаруживается что-то от робота. На этой неделе много шума наделало заявление одного правительственного чиновника, объявившего, что в Россию завезли утюги со встроенными микрофонами.

То есть они как минимум готовы нас, людей, слушать, точнее подслушивать. А что если холодильник подглядывает?

О шпионских способностях телевизоров и смартфонов и говорить не приходится. Так кому это всё-таки нужно?

Ольга Стрельцова убедилась: если у вас нет паранойи, это ещё не значит, что за вами не следят (смотрите видео).

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