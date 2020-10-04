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В импортных бытовых приборах обнаружены жучки

14:29
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Утюги подслушивают своих владельцев

Иногда в самой обычной бытовой технике обнаруживается что-то от робота.  На этой неделе много шума наделало заявление одного правительственного чиновника, объявившего, что в Россию завезли утюги со встроенными микрофонами.
В России нашли иностранные утюги с прослушкой

То есть они как минимум готовы нас, людей, слушать, точнее подслушивать. А что если холодильник подглядывает?

О шпионских способностях телевизоров и смартфонов и говорить не приходится. Так кому это всё-таки нужно?

Ольга Стрельцова убедилась: если у вас нет паранойи, это ещё не значит, что за вами не следят (смотрите видео).

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