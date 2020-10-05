Россиянам разрешили охоту на лося в новогодние праздники

С 1 января в стране вступают в силу новые правила

В России вводят новые правила охоты. Основное внимание там уделено борьбе с браконьерством и безопасности. Интересно, что многие поправки были внесены по просьбам самих охотников.

Охота с гончими на Руси была популярна еще в XVI веке. Забава требовала целой стаи собак. В наше время достаточно одной-двух, но хорошо подготовленных, передает "ТВ Центр".

"Голос гончей в лесу – это песня. И уже ты ориентируешься и видишь, как идет собака с гоном", - поделился охотник Владимир Смирнов.

Новые правила охоты, которые вступают в силу с 1 января следующего года, ограничивают калибр нарезного оружия для отстрела зайца. А также рябчика, тетерева, глухаря и пушных зверей. Вместе с тем, документ разрешает применение картечи на кабана. Ночью можно использовать тепловизозы, кроме лука и арбалета. Охотиться на волка, лисицу и енотовидную собаку можно в любые сроки. Станет удобней ходить и на лося.

"Как правило, до 31 декабря у нас была охота на лося. У нас, как правило, зимние каникулы везде и люди с 1 по 10 января готовы поехать на охоту. А охота уже закрыта на лося. Охоту на лося продлили до 10 января", - рассказал охотовед Дмитровского районного Общества охотников и рыболовов Николай Воронин.

Реалии XXI века: к кромке леса ведет дорога, прекрасно работает мобильная сеть. К угодьям вплотную подходят дома и сельскохозяйственные земли. Раньше для того, чтобы проверить ружье, необходимо было поехать в специальный тир. Теперь достаточно в чистое поле, в лес – куда угодно. Главное, чтобы до ближайших домов было минимум 200 метров. Из соображений техники безопасности охотиться теперь придется в ярких жилетах. Что для многих-только плюс.

"Мой дед ходил на лыжах, с двустволкой. Ему надо было к лосю подойти на 25 метров. Да, было сложней. Но было интересней. Охота, она должна быть сложной", - сообщил Воронин.

Новые правила увеличили весенний интервал добычи утки и селезня из статичных укрытий. А вот стрелять по взлетающей птице теперь запрещено. Еще закон позволяет лишь частично разрушать плотины и хатки бобров для установки самоловов. Но больше всего подмосковных охотников возмущает разрешение ловить зайца при помощи петель.

"Просто люди приходят, ставят петлю там, где заяц жирует, он в ночное время обязательно попадается. Раньше это было все запрещено. Это считалось браконьерским способом охоты", - пожаловался охотник Александр Данильцев.

Впрочем, определение способов добычи в каждом регионе - свое. А инспекторы для борьбы с браконьерством могут теперь потребовать от охотника разрядить ружье и предоставить документы.

Иван Колесников, Мария Леванова, Александр Козликин, Алексей Овчинников. "ТВ Центр".

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