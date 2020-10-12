Участники протестов в Белоруссии становятся более агрессивными

Накануне в центре Минска прошла акция протеста

Нападения на милицию и журналистов и попытки перекрыть автодороги. В Минске прошла очередная акция сторонников оппозиции. В этот раз протестующие вели себя агрессивнее, чем раньше.

В центре столицы они кидали в правоохранителей бутылки и цветочные вазоны. Стражи порядка в ответ применили водомёты и светошумовые гранаты. Демонстранты атаковали и представителей СМИ. Репортёра белорусского телеканала пытались прогнать с места проведения якобы мирной акции. Его толкали и запугивали.

Сразу в нескольких районах Минска протестующие заблокировали дороги. На одной из трасс развели костёр. Движение было восстановлено только после приезда сотрудников ГАИ, передает "ТВ Центр".

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