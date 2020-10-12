ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники протестов в Белоруссии становятся более агрессивными

11:54
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Накануне в центре Минска прошла акция протеста

Нападения на милицию и журналистов и попытки перекрыть автодороги. В Минске прошла очередная акция сторонников оппозиции. В этот раз протестующие вели себя агрессивнее, чем раньше.
В ЕС согласовали санкции против Белоруссии

В центре столицы они кидали в правоохранителей бутылки и цветочные вазоны. Стражи порядка в ответ применили водомёты и светошумовые гранаты. Демонстранты атаковали и представителей СМИ. Репортёра белорусского телеканала пытались прогнать с места проведения якобы мирной акции. Его толкали и запугивали.

Сразу в нескольких районах Минска протестующие заблокировали дороги. На одной из трасс развели костёр. Движение было восстановлено только после приезда сотрудников ГАИ, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.