Председатель КНР призвал армию готовиться к войне

Си Цзиньпин потребовал от военнослужащих абсолютной преданности

Председатель КНР потребовал от военнослужащих дисциплины, абсолютной преданности, бескорыстия и надежности. Эти качества необходимы при подготовке к войне, заявил Си Цзиньпин, обращаясь к корпусу морской пехоты Народно-освободительной армии Китая.

"Необходимо сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне, обеспечении состояния повышенной боевой готовности", - приводит его слова агентство Xinhua.

Председатель КНР подчеркнул, что корпус морской пехоты - элитное подразделение, которое несет на своих плечах важную задачу по защите государственного суверенитета, территориальной целостности страны. По словам Си Цзиньпина, подготовка корпуса морской пехоты должна соответствовать стратегии обеспечения безопасности Китая.

Си Цзиньпин посетил военную базу в южной китайской провинции Гуандун. Председатель КНР прибыл сюда на торжественные мероприятия по случаю 40-й годовщины создания в Шэньчжэне первой в стране специальной экономической зоны.

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