Собянин отметил рост объема медпомощи онкобольным, несмотря на пандемию

Мэр Москвы в среду осмотрел диагностический центр первой онкологической больницы

В Москве, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, не снизились объемы плановой медицинской помощи, а по некоторым направлениям они даже увеличились. Так, по профилю "Онкология" в этом году проведено на 40% операций больше, чем в прошлом. Об этом сообщил Сергей Собянин, осмотрев диагностический центр первой онкологической больницы. Мэр отметил, что в городе созданы шесть многопрофильных центров, где можно с максимальной точностью диагностировать заболевание, чтобы получить целевое лечение.

Специалисты применяют иммуностейнер для "разгадывания" особенностей опухоли. С его помощью быстро узнают не только о доброкачественности или злокачественности новообразования, но и определяют гистологический тип, который влияет на выбор метода лечения. Все это раньше делали вручную.

"Вот видите флаконы, вот это реагенты, из которых раньше лаборант доставал пипеткой реагент и раскапывал. Здесь идет реакция связывания антигена и антитела. То есть антиген находится в тканях, мы капаем на него специализированные антитела, происходит связывание, дальше окрашивание", - заявила заведующая центром патоморфологии молекулярной генетики Анна Семёнова.

Образец ткани помещают в сканирующий микроскоп. В данном случае специалисты изучают опухоль молочной железы.

"Если мы видим коричневое окрашивание - это положительная реакция на эстроген. Соответственно, пациенту можно назначить гормональную терапию", - говорит Семенова.

Благодаря такой технике, количество только молекулярно-генетических исследований в этом году увеличилось на 73%.

"Московское здравоохранение, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, весь этот период времени не снизило объемы плановой помощи. И одно из самых важнейших направлений - это онкологическая помощь. Мы за этот период не только не снизили, а увеличили объемы онкологической помощи. В частности, химиотерапии, лучевой терапии. Это стало возможным благодаря тому, что за последние два года мы создали шесть мощных онкологических центров, которые включают в себя и диспансерный учет, и хирургию, и самое главное - патоморфологические лаборатории, которые позволяют быстро и точно диагностировать заболевание. Работа завершена и 6 центров работают по единому стандарту", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря новейшей технике заметно сократился средний срок выполнения исследований. А все данные пациента оцифровываются. То ест фактически создается так называемый цифровой контур.

"Я конкретный простой москвич, который заболел, и мне нужна срочная помощь. Вот ему, конкретному человеку, что это даст?" – поинтересовался Собянин.

"То, что ему не нужно будет брать свой материал, ехать куда-то на второе мнение. Это все будет автоматически происходить в системе. Для него это будет черный ящик. Он сдает в одно окно, получает весь спектр исследований ему необходимых", - ответил главный внештатный патологоанатом Москвы, заведующий патологоанатомическим отделением Московской городской онкологической больницы №62 Никита Савелов.

Кроме того, новое цифровое оборудование позволяет проводить онлайн-консилиумы с привлечением ведущих врачей мира.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаклов, Александр Иванюк, Сергей Титов, "ТВ Центр".

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