Собянин осмотрел строящуюся станцию "Текстильщики" БКЛ метро

Около четверти строительных работ завершено

В Москве идёт активное развитие столичного метрополитена. Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии, передает "ТВ Центр".

Как отметил мэр, сделано уже около четверти строительных работ. Сейчас идёт устройство основных конструкций. В будущем там сформируют крупный транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут попасть на одноимённые станции Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2. "Текстильщики" являются одной из четырёх станций, которые входят в состав восточного участка БКЛ.

"Задача состоит в том, чтобы летом следующего года всю проходку на восточном участке пройти. Обеспечить дальнейший ввод станций. Таких, как "Текстильщики", которая уже находится в приличной степени готовности и является одним из ключевых транспортных узлов Москвы. Я уверен в том, что он даст хороший эффект для целого ряда районов Москвы. Для улучшения транспортного обеспечения", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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