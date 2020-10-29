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Антифранцузские митинги проходят в исламских странах

12:03
  • четверг
  • 29 октября 2020

Чем вызван гнев протестующих?

Мусульмане и даже христиане обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в оскорблении чувств верующих. В Ираке, Иране, Кувейте, Палестине и Мали жгут флаги Пятой республики и призывают объявить бойкот товарам из Франции, передает "ТВ Центр".
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В Тегеране толпа заблокировала здание посольства. По мнению протестующих, Елисейский дворец, выступая в защиту религиозных карикатур, перешёл черту между свободой слова и богохульством.

А кризис в отношениях Парижа и Анкары и вообще грозит расколом блока НАТО. Турецкий президент Эрдоган уже подал в суд на французский журнал "Шарли Эбдо" (Charlie Hebdo) из-за неприличной карикатуры на самого себя с упоминанием пророка Мохаммеда.

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