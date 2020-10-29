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Вылечившийся от коронавируса Гоша Куценко обратился к россиянам

10:07
  • четверг
  • 29 октября 2020

Актер настоятельно рекомендует носить маски

Звезды кино настоятельно рекомендуют носить маски, чтобы уберечься от заражения коронавирусом. К россиянам обратился актер Гоша Куценко, только что выписавшийся из больницы после лечения от COVID-19.

"Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!" — написал Куценко в подписи к опубликованному в Instagram видеоролику.

Артист поблагодарил всех врачей и специалистов, которые борются с эпидемией. Он призвал россиян не слушать диссидентов, а верить врачам и переболевшим COVID-19. Куценко рекомендует не игнорировать призывы властей и обязательно носить маски.

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