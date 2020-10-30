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Появилось видео сильного пожара в промзоне под Рузой

15:15
  • пятница
  • 30 октября 2020

Сейчас следователи выясняют причины произошедшего

В Подмосковье под Рузой всю ночь тушили сильный пожар на складе с пластиком и макулатурой. Минувшим вечером в промышленной зоне вблизи от поселка Дорохово загорелись строительные бытовки. И практически моментально вспыхнули мешки с полимерными отходами, хранившиеся рядом, передает "ТВ Центр".

Черный дым, по словам очевидцев, накрыл весь поселок. Когда спасатели прибыли на место, огонь бушевал на площади почти три тысячи квадратных метров. Полностью справиться с пламенем удалось только к шести утра. Никто не пострадал.

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