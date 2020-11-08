Москвичей предупредили о резком похолодании

Ожидаются заморозки

Метели сразу в нескольких регионах России. Мощный снегопад и штормовой ветер в Забайкальском крае. Непогода застала врасплох автомобилистов: на дорогах гололёд и заносы. Водителей просят быть предельно осторожными.

С последствиями стихии борются и в Улан-Удэ. На город обрушилась снежная буря: метель и сильные порывы ветра. Видимость на дорогах снизилась практически до нуля, сообщает "ТВ Центр".

По прогнозам синоптиков, резкое похолодание ожидается уже этой ночью и в столичном регионе. Температура может опуститься до минус трёх градусов. А после дождливой и тёплой погоды, которая в Москве сегодня, на дорогах возможен гололёд. Автомобилистам рекомендуют заранее подготовиться к зимнему сезону. В течение недели температура будет понижаться.

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