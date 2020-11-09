Мишустин предложил кандидатуры новых министров

Их рассмотрят депутаты Госдумы

Серьезные изменения в правительстве – в понедельник Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров и освободил от должности трех министров. Глава кабмина Михаил Мишустин уже предложил Госдуме кандидатуры на освободившиеся места. Это будут первые назначения по новой процедуре, прописанной в поправках к Конституции.

Сообщения о том, что правительство ждут масштабные перестановки, в экспертных кругах и прессе обсуждали уже не одну неделю. Но только сегодня утром стали известны точные фамилии министров, которые покидают кабмин. Это глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Министр транспорта Евгений Дитрих. И министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, которого уже назначили на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе. На повышение, вероятно, идёт и министр энергетики Александр Новак. Курировать отрасль он будет в роли вице-премьера. Теперь в правительстве Мишустина их будет десять - вместо девяти.

"Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете. Кроме того, внесены ещё несколько предложений о назначении на должности федеральных министров", - заявил Мишустин.

Всего в этом списке пять человек. На должность министра энергетики предлагается назначить главу "Русгидро" Николая Шульгинова. На пост министра строительства и ЖКХ претендует Ирек Файзулин. Сейчас он курирует строительную отрасль в Татарстане. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев предложен на должность министра транспорта. Ещё два министерских портфеля собираются отдать Александру Козлову и Алексею Чекункову. Первый может занять пост министра природных ресурсов и экологии. Второй возглавить Министерство по развитию Дальнего востока и Арктики.

"Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях. Хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", - отметил Мишустин.

И это крайне важное уточнение. Потому как, согласно поправкам в Конституцию, поддержанным в ходе всероссийского голосования, за исключением силового блока, теперь именно Госдума утверждает министров, которых предлагает председатель правительства. И перед тем, как нижняя палата парламента за них проголосует или нет, кандидаты обязаны пройти собеседование в профильных комитетах и думских фракциях. Такова новая процедура.

"Многие из предложенных кандидатур депутатам хорошо известны по их прошлой работе. Есть кандидатуры менее известные, но очевидно - это профессионалы в своей области. Обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным. Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках Совета Думы. Мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания", - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

И ещё один важный нюанс. Кандидатуры вице-премьеров и министров Госдуме можно будет предложить трижды. И если депутаты трижды их отклонят, то президент имеет право назначить их самостоятельно. Впрочем, до этого, уверены эксперты, по крайней мере в этот раз, вряд ли дойдёт.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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