Собянин выделил еще почти 1 миллиард на борьбу с коронавирусом

Деньги пойдут, в том числе, на выплаты специалистам

В Москве ещё на две недели, до 6 декабря, продлили дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 классы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.

Глава города отметил, что количество случаев заражения ковидом продолжает расти. Так, за прошлую неделю была выявлена 41 тысяча заболевших москвичей, что в полтора раза больше, чем в начале октября. Что касается школьников, то число заболевших среди них последний месяц держится на одном уровне - полторы-две тысячи случаев в неделю. Стабилизировалась ситуация и в основной группе риска среди пожилых людей. В неделю фиксируется 5-6 тысяч случаев. Это означает, что дистанционное обучение показало свою эффективность профилактики распространения коронавируса.

Как отметил Сергей Собянин, школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

И сегодня же на заседании президиума столичного правительства было принято решение выделить дополнительно почти один миллиард рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти средства пойдут на оказание помощи в резервных госпиталях и обсерваторах, на дополнительные выплаты специалистам, а также на компенсацию расходов на проезд медицинских работников и доставку оборудования, медикаментов и средств защиты. Постановление подписал Сергей Собянин.

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