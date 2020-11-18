Минобороны: в Карабах вернулись уже более 1700 беженцев

В регион продолжают перебрасывать миротворческие подразделения и технику

Долгосрочное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе в среду обсудят дипломаты из России, США и Франции. В Москву в ближайшие часы по приглашению Сергея Лаврова прибудут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Одним из главных вопросов станет возвращение беженцев, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря усилиям, которые предпринимает Россия, за последние сутки в свои дома вернулись более 500 мирных жителей. На всём пути следования колонну из 24 автобусов сопровождали наши миротворцы и сотрудники военной полиции. Всего же после прекращения огня в Степанакерт из Еревана вернулись более 1700 человек, сообщили в Минобороны России. В зону конфликта продолжают перебрасывать миротворческие подразделения и технику. С 10 ноября выполнено более 170 рейсов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"