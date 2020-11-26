Владелец "Зимней вишни" отказался признавать вину в суде

Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере

В Кемерове владелец торгового центра "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек, в четверг предстал перед судом. Там началось рассмотрение дела по существу. Мужчина обвиняется в даче взятки размером в семь миллионов рублей при реконструкции здания. Это позволило провести работы без разрешения на строительство. А также нарушив условия проекта, в котором предусматривалась установка систем пожаротушения.

На скамье подсудимых Вячеслав Вишневский ведёт себя вполне спокойно. Внимательно слушает прокурора, иногда делает какие-то записи. Прочитать эмоции мешает медицинская маска. На контакт с журналистами идёт неохотно. Ответы на вопросы выдаёт порционно - после разрешения адвоката.

​"Вину не признаю! Не было факта преступления", - заявил он.

​Вопрос, почему в таком случае он на скамье подсудимых, ненадолго ставит в тупик. Вместо ответа пожимает плечами. На журналистов смотрит явно с большим удивлением. От следствия никогда не скрывался и всегда был готов к сотрудничеству - позиция Вишневского. Впрочем, почему в таком случае сбежал в восточную Европу, не объясняет. В марте 2019 его задержали в Польше, откуда он был экстрадирован по запросу генпрокуратуры России. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

​"По материалам дела, Вишневский через посредников передал взятку начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области, и та закрыла глаза на многочисленные нарушения, допущенные при реконструкции торгово-развлекательного центра", - сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

Вишневский своего всё же добился - торговый центр получил разрешение на эксплуатацию с многочисленными нарушениями. Как потом выяснилось, в "Зимней вишне" не было даже системы пожаротушения. 25 марта 2018 года в здании произошло возгорание - тогда погибли 60 человек, из них 41 ребёнок. Вячеславу Вишневскому может грозить до 15 лет лишения свободы. Всего по уголовным делам, связанным с пожаром в кемеровской "Зимней вишне", походят 15 человек. Среди них двое руководителей главка МЧС по Кемеровской области.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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