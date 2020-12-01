Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну

Вся миссия рассчитана на 23 дня

Китайский аппарат сегодня удачно прилунился. Но это лишь часть миссии. Теперь зонд должен взять пробы грунта естественного спутника нашей планеты и доставить их на Землю. Пока такое удавалось только Советскому Союзу и США - ещё в 70-х годах прошлого века. Но на Луне Поднебесная останавливаться не собирается. Как утверждают в Пекине, это подготовка к строительству научной базы на спутнике и лишь первый шаг в освоении дальнего космоса.

Китайская автоматическая станция "Чанъэ-5" совершила мягкую посадку в 18:15 по московскому времени в районе пика Рюмкера в Океане Бурь. Это северо-западная часть видимой стороны Луны. Модуль весит чуть более 8 тонн и оснащён набором камер, минеральным спектрометром, инструментами-анализаторами температуры проб и почвенного газа, а также георадаром.

Станция проведёт на Луне 48 часов. За это время с помощью роботизированной буровой установки планируется собрать около 2 килограммов реголита - лунного грунта. Как только задача будет выполнена, взлётный аппарат передаст капсулу с пробами на орбитальный модуль станции для возвращения на Землю. Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Великий поход-5" неделю назад. Эта миссия - очередной этап программы КНР по исследованию Луны, которая стартовала в марте 2003 года. А название своё она получила в честь героини китайских легенд, которая обрела бессмертие и вознеслась на Луну.

Вся миссия "Чанъэ-5" рассчитана на 23 дня. Возвращение запланировано на 16-17 декабря. Спускаемый аппарат с капсулой совершит посадку на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. Если всё пройдёт, как задумано, КНР станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю, и первой, кому удалось реализовать такой проект с 1976 года.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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