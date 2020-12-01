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Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну

22:35
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Вся миссия рассчитана на 23 дня

Китайский аппарат сегодня удачно прилунился. Но это лишь часть миссии. Теперь зонд должен взять пробы грунта естественного спутника нашей планеты и доставить их на Землю. Пока такое удавалось только Советскому Союзу и США - ещё в 70-х годах прошлого века. Но на Луне Поднебесная останавливаться не собирается. Как утверждают в Пекине, это подготовка к строительству научной базы на спутнике и лишь первый шаг в освоении дальнего космоса.
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Китайская автоматическая станция "Чанъэ-5" совершила мягкую посадку в 18:15 по московскому времени в районе пика Рюмкера в Океане Бурь. Это северо-западная часть видимой стороны Луны. Модуль весит чуть более 8 тонн и оснащён набором камер, минеральным спектрометром, инструментами-анализаторами температуры проб и почвенного газа, а также георадаром.

Станция проведёт на Луне 48 часов. За это время с помощью роботизированной буровой установки планируется собрать около 2 килограммов реголита - лунного грунта. Как только задача будет выполнена, взлётный аппарат передаст капсулу с пробами на орбитальный модуль станции для возвращения на Землю. Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Великий поход-5" неделю назад.  Эта миссия - очередной этап программы КНР по исследованию Луны, которая стартовала в марте 2003 года. А название своё она получила в честь героини китайских легенд, которая обрела бессмертие и вознеслась на Луну.

Вся миссия "Чанъэ-5" рассчитана на 23 дня. Возвращение запланировано на 16-17 декабря. Спускаемый аппарат с капсулой совершит посадку на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. Если всё пройдёт, как задумано, КНР станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю, и первой, кому удалось реализовать такой проект с 1976 года.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".

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