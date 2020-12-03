Показатель зрелости общества: Путин обсудил проблемы инвалидов

На встрече обсуждались конкретные проблемы, требующие решений государства

Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с представителями общественных организаций инвалидов. Сегодня в мире отмечают Международный день людей с ограниченными возможностями. Глава государства напомнил, что принятые в этом году поправки в Конституцию закрепили, в том числе, и положения о социальной защите инвалидов. Задача - реализовать эти нормы, прежде всего, через прямой диалог с общественными организациями.

Забота о людях с ограничениями по здоровью - это обязанность чиновников всех уровней. И забота эта должна быть настоящей, а не для галочки, говорит президент.

"Отношение к людям с ограничениями по здоровью — это общее правило, известный принцип — это показатель зрелости общества и государства. Я напомню: принятые летом этого года на всероссийском голосовании поправки в Конституцию Российской Федерации закрепили, в том числе, положения, посвященные социальной защите инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации", - отметил Путин.

Ведь за каждой историей стоит ежедневное преодоление. Роман Аранин из Калининграда упал с 30-метровой высоты из-за неисправности параплана, рама аппарата перерубила шейный позвонок. Травма, несовместимая с жизнью, говорили врачи. Но Роман не сдался. И за 16 лет не просто частично вернул подвижность. Смог создать целое производство инвалидных кресел-вездеходов, не имеющих аналогов в мире. Но вот с контрактами в России проблемы.

"Мы работаем сейчас на склад, у нас за этот год фактически ни одной коляски государство не купило. На торгах стабильно побеждают поставщики с китайскими колясками", - говорит Роман Аранин.

"Вы, Роман Анатольевич, абсолютно правы. Конечно, цена-качество - это очень важно. И конкуренция. Но если мы на собственном рынке не обеспечим рынок для собственного производителя - ничего и не будет. Тут вы абсолютно правы, и, кстати, мы в сфере промышленного производства уже приняли такие решения. Я не понимаю, почему в этой сфере не работают принятые решения. Я вам обещаю, просто обещаю, Роман Анатольевич, я обязательно этим займусь", - сказал Путин.

Просят президента обратить особое внимание и на выплаты по инвалидности. "Есть несправедливость в отношении выплат по уходу за инвалидами 1-й группы и за инвалидами с детства 1-й группы. Одна выплата — 1200, другая — 10 тысяч. На самом деле, нет никакого отличия в уходе. Разница только в том, когда установлена инвалидность, до или после 18 лет. А разница в материальной помощи существенная", - рассказал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Эту несправедливость правительство обещает устранить в ближайшее время. Отдельно говорят о доступности общественного транспорта, спортивных и туристических объектов. Ведь жить без ограничений возможно. И это каждый день доказывает Рустам Набиев. 5 лет назад в учебном центре ВДВ в Уфе обрушилась казарма, Рустам потерял обе ноги. Но, признается, времени для депрессии не было. Женился на девушке, которая ждала его из армии. Воспитывает двух дочерей. И еще активнее занимается спортом. Рустам - первый человек, взошедший на Эльбрус на руках.

"На следующий год поставил для себя новую цель и хочу сделать невозможное, стать первым в истории человеком в мире, который поднимется на высоту более восьми тысяч метров, а именно - на гору Чой-Ю, которая находится в Гималаях", - рассказал Рустам Набиев.

Доказали свои возможности строгому жюри и победители "Абилимпикс" — конкурса профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями - Илья Фомин и Полина Бивол. После победы оба смогли найти хорошую и высокооплачиваемую работу. Однако не всем участникам так повезло. Президент поручил подключить правительство и бизнес-сообщество к решению этой проблемы.

Разговор получился настолько обстоятельным, что у одного из участников встречи к Владимиру Путину появилась особенная просьба.

Роман Пономаренко: Я очень рад, что сегодня участвую с вами в этой дискуссии. У моей дочки день рождения. И я немножко опоздаю на праздник. Но она мне сказала, что если ее президент поздравит, то она не сильно будет ругаться. Поэтому, Владимир Владимирович, выручайте! Дочку зовут Аня.

Путин: Анечка, и я, и все мои коллеги из правительства, все участники сегодняшнего нашего широкого мероприятия, все поздравляют тебя с днем рождения. На папу не сердись, он занимается серьезным делом.

Итогом этой встречи уже стал целый ряд поручений правительству. Их исполнение Владимир Путин пообещал проконтролировать лично.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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