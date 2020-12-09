Руководство "Победы" наказали за скандальную акцию в небе

Что решила комиссия Росавиации?

Гендиректору авиакомпании "Победа" во вторник влепили выговор по служебной линии. Его заместителя вообще попросили на выход, сообщили ведущие информационные сайты. История началась в момент происшествия с интимным видео футболиста Артема Дзюбы, попавшим в Сеть. Тогда немало шума было в информационном пространстве.

Поддержку на высоком – буквально - уровне Дзюбе решили оказать пилоты авиакомпании "Победа". Выполняя рейс Москва-Екатеринбург, они выбрали такую траекторию полета, что на радарах появился фаллический символ. Якобы сделали это для проверки навигационной системы.

Мастерству и профессионализму летчиков можно было бы поаплодировать, но в Росавиации заподозрили, что фривольные выкрутасы в жанре "только для взрослых" в небе санкционировало руководство авиакомпании. В "Победе" отвечали – нет, летчики сами выбрали этот игривый маневр, чтобы поддержать капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу.

Интим на весь мир – дело рискованное для репутации, но чертить такие символы в небе, используя транспортное средство, на борту которого более 100 человек? Комиссия Росавиации решила, что эти события "продемонстрировали несостоятельность руководства авиакомпании в вопросе обеспечения культуры безопасности полетов".

Поаккуратней нужно с символами. Особенно в небе. Чай, не в античном мире живем. Когда такое рисуешь, помни, в действительности все не так, как на самом деле.

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