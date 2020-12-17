В Москве перекрыли канал поставки наркотиков из США

Вещества поставляли в картриджах для электронных сигарет

В Москве сотрудники таможни задержали преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сильнодействующее вещество поставляли в картриджах для электронных сигарет. Чтобы определить злоумышленников, оперативники провели контрольную закупку.

Группа работала по четкой схеме: незаконный товар пересылали по почте из США в разные регионы России. А вот в Москву посылки доставляли уже курьеры. В ходе обысков изъяли почти 450 картриджей на три с половиной миллиона рублей. А общая масса наркотика составила почти 200 граммов. Возбуждено уголовное дело, организаторам грозит пожизненный срок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"