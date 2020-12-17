В ОКР прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда

Российским спортсменам на два года запретили выступать под флагом страны

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне смягчил, но оставил в силе санкции Всемирного антидопингового агентства против российского спорта. Нашим спортсменам в течение двух лет можно выступать на международных соревнованиях, Олимпиадах, но без флага и гимна, в нейтральном статусе. Страна, скорее всего, лишится права проведения некоторых крупных турниров. Но матчи чемпионата Европы по футболу и финал Лиги чемпионов пройдут у нас, как и планировалось.

Ни похожих на шоу судебных заседаний в прямом эфире, ни резких обличающих речей, как у представителей WADA. Спортивный арбитражный суд даже пресс-конференцию по столь громкому делу решил не собирать. Ограничился публикацией на сайте:

"Суд единогласно постановил, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый протокол в связи со своей неспособностью предоставить WADA подлинную базу данных LIMS. Суд налагает на российский спорт ограничения, которые вступают в силу 17 декабря 2020 года и будут действовать до 16 декабря 2022 года".

Тот случай, когда могло быть хуже. Гораздо хуже. Требования WADA удовлетворены лишь частично. Вместо 4 лет санкций в отношении России - только 2 года. Кроме того, ограничения распространяются лишь на Олимпийские игры и чемпионаты мира. То есть европейских первенств, этапов Кубка мира, "Гран-при" они не касаются. И, пожалуй, главная победа - к соревнованиям допущены все "чистые" российские спортсмены. Никаких коллективных наказаний и мутных процедур допуска, как в Пхенчхане-2018, когда лидерам сборной в последний момент запрещали выступать без объяснения причин, не будет.

"Тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать невиновных атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – победа здравого смысла, дающая "чистым" спортсменам и из других стран шанс на защиту", - говорится в сообщении РУСАДА.

Другими словами, все, кто не дисквалифицирован, смогут выступать. Пусть и без российского триколора, а также гимна. Но и здесь есть приятные нюансы. Во-первых, ограничение не коснется болельщиков на трибунах. А, во-вторых, CAS разрешил использовать цвета национального флага в официальной униформе спортсменов. Более того, надпись "Россия" сможет соседствовать с надписью "нейтральный атлет". И еще: из списка персон нон грата убрали представителей Олимпийского комитета. Не получат аккредитации на Игры только представители официальной власти - впрочем, тоже с оговоркой. Требование не распространяется на случаи, когда страна-хозяйка турнира приглашает российских чиновников как почетных гостей.

"В решении CAS напрямую упоминается президент Российской Федерации. Честно говоря, не могу себе представить и найти логического обоснования тому, что арбитраж поддерживает требования отдельно взятой неправительственной организации, коей по факту является WADA. Распространить ограничительные меры на главу суверенного государства. Здесь, разумеется, мы занимаем твердую позицию - о недопустимости подобных подходов", - заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Недопустима и абсурдна, по сути, вся эта история. Ведь еще прошлой зимой Россия выполнила главное условие WADA - пустила его экспертов в опечатанную следствием старую антидопинговую лабораторию. Они забрали образцы проб, скопировали электронную базу данных. Но потом сравнили ее с нелегальной копией, полученной от беглых экс-сотрудников лаборатории во главе с Григорием Родченковым. Копии не совпали. Российские эксперты подробно объяснили, почему это могло произойти. Родченков и компания имели удаленный доступ к системе из США и могли внести в нее любые изменения. Всемирное антидопинговое агентство эти аргументы, конечно, не учло, Спортивный арбитражный суд тоже.

"Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо полного или частичного наказания РУСАДА и как следствие любых санкций по отношению к иным участникам процесса. Считаем, что в этой части суд не в полной мере учел изложенные доводы и аргументацию", - заявил Поздняков.

По решению CAS, РУСАДА, которое уже выразило готовность сотрудничать со всеми антидопинговыми структурами, должно еще и выплатить миллион двести тысяч долларов в качестве компенсации расходов на "расследование". А чтобы восстановить свой статус, нашему агентству следует выполнить длинный список условий. В их числе - "полная выдача подлинных данных московской лаборатории". Другими словами, РУСАДА нужно сделать то, что оно и так уже сделало, и WADA это, кстати, признавало до поры до времени.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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